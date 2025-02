Tiental Groningen wint met 2-1 van NEC, mede dankzij vroege openingstreffer Prins

Een week na de late comeback tegen koploper PSV heeft NEC met 2-1 verloren bij FC Groningen. In de Euroborg speelden de bezoekers uit Nijmegen ruim een half uur met een man meer, maar de ploeg kon een zeer vroege achterstand niet meer goedmaken.

Enkele minuten voor tijd dacht NEC een langdurig aanvalsoffensief beloond te zien worden door Basar Önal, maar er ging een streep door de treffer omdat de invaller de bal vanuit buitenspelpositie in het doel had gekopt.

Drie maanden geleden was NEC op eigen veld nog met liefst 6-0 te sterk voor Groningen.

Door de nederlaag blijft NEC op 24 punten staan, waardoor het er niet in slaagt afstand te nemen van de onderste plekken in de eredivisie. De ploeg staat elfde, maar PEC (dat nog in actie moet komen), Willem II (speelde vandaag gelijk bij PSV), Heracles en FC Groningen hebben evenveel punten.