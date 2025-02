Afrikaanse leiders roepen op tot staakt-het-vuren Oost-Congo, waaronder Rwanda

Afrikaanse leiders hebben op een top opgeroepen tot een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren in de Democratische Republiek Congo. De leiders, onder wie de Congolese president Tshisekedi en de Rwandese president Kagame, namen vandaag deel aan een Afrikaanse top over de oorlog in het land.

In de Democratische Republiek Congo woedt al jaren een bloedige oorlog. De afgelopen weken heeft de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 grote delen van Oost-Congo ingenomen. Het offensief heeft geleid tot duizenden doden en honderdduizenden ontheemden.

Vorige week viel de miljoenenstad Goma in handen van de rebellen. De regio is rijk aan kostbare mineralen en andere grondstoffen.

Humanitaire corridors

De regeringsleiders kwamen bijeen in de Tanzaniaanse stad Dar es Salaam. De Rwandese president Kagame was daar fysiek aanwezig, zijn Congolese ambtsgenoot nam deel via een videoverbinding.

In de slotverklaring riepen de regeringsleiders de strijdende partijen op om "binnen vijf dagen bijeen te komen en te werken aan een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren". Ze pleitten ook voor het openen van humanitaire corridors om de doden en gewonden te evacueren.

Rwandese troepen in Congo

De Congolese delegatie heeft nog niet laten weten of ze openstaat voor een ontmoeting met M23. Tot nu toe heeft de regering altijd geweigerd om in gesprek te gaan met de rebellenbeweging. Rwanda stelde voorafgaand aan de top al open te staan voor gesprekken met de Congolese regering. Rwanda ontkende opnieuw dat het M23 steunt, maar dat gelooft bijna niemand.

Het is aangetoond dat Rwanda wapens en geld levert aan M23. Uit een VN-rapport blijkt daarnaast dat er vorig jaar ongeveer 4000 Rwandese militairen in Congo waren gelegerd. Bovendien verdient het land bakken met geld aan de export van grondstoffen die vanuit Oost-Congo naar Rwanda worden gesmokkeld.