Pas bevallen Schouten achtste bij rentree marathon: 'Viel me alles mee'

Irene Schouten, die twee maanden geleden is bevallen, is achtste geworden bij haar rentree in het marathoncircuit in Heerenveen. In Thialf gaf de achtvoudig Nederlands kampioene op de marathon niet op, maar een laatste aanval zat er niet in. Marijke Groenewoud won de Rein Zwart Memorial.

"Het viel me alles mee. Uiteindelijk heb ik lekker meegeschaatst", aldus Schouten.