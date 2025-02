Bij het Gelderse IJzendoorn zijn vandaag zijn twee volwassen mannen in het water terecht gekomen van de rivier de Linge. Een van de mannen werd gereanimeerd, maar overleed ter plekke. Een tweede man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 15.50 uur. Volgens de politie is het zeer aannemelijk dat de mannen in een bootje zaten. Ter plaatse is namelijk ook een boot gevonden.

Over de leeftijd van de slachtoffers kan de politie niets zeggen. Het onderzoek loopt.