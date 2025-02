Storing bij netwerk PlayStation, gebruikers kunnen niet gamen

Het PlayStation Network van de spelcomputer PlayStation heeft sinds vannacht last van een storing. Gebruikers kunnen de online-omgeving niet bereiken, waardoor ze niet kunnen gamen. Ook enkele spelletjes die offline gespeeld kunnen worden, doen het niet.

PlayStation schrijft op de website dat het gaat om de spelcomputers van de types PS Vita, PS3, PS4 en PS5 en de computerapplicatie.

Op sociale media melden gebruikers uit verschillende landen dat ze last hebben van de storing. Hoeveel van hen niet kunnen gamen is onbekend. Het is niet duidelijk wat de storing heeft veroorzaakt en wanneer deze opgelost is.

Gebruikers reageren gefrustreerd. Ze zijn ontstemd dat de storing in het weekend gebeurt en dat PlayStation volgens hen weinig communiceert met hen.