Klaver wint ook tweede indoorrace over 400 meter, Koster en Clarke lopen EK-limiet

Lieke Klaver heeft in Frankrijk ook haar tweede indoorrace over 400 meter van dit jaar gewonnen. In de atletiekhal van sportcomplex Anneau de Metz noteerde ze een tijd van 51,70 seconden.

Daarmee was de 26-jarige Klaver langzamer dan de 50,92 seconden waarmee ze eerder deze week de wedstrijd in het Tsjechische Ostrava won. Wereldwijd is dat de snelste tijd die dit indoorseizoen is gelopen op de 400 meter.

Maureen Koster liep in Metz onder de limiet op de 1.500 meter en plaatste zich zodoende voor de Europese kampioenschappen indoor, die in maart worden gehouden in Apeldoorn. Met een persoonlijk record van 4.06,64 eindigde ze als vijfde. De zege ging naar de Ethiopische Saron Berhe.

Ook Ryan Clarke kwalificeerde zich voor de EK. Op de 800 meter werd hij vierde met een tijd van 1.46,11.

Nadine Visser moest op de 60 meter horden genoegen nemen met de tweede plaats. Ze noteerde met 7,84 seconden haar beste tijd van het seizoen, maar kwam na de Amerikaanse Alia Armstrong (7,81 seconden) over de streep.

Topfavoriete op EK

Klaver pakte nog niet eerder individueel EK-goud op de 400 meter indoor, maar is in Apeldoorn topfavoriete op die afstand omdat Femke Bol alleen meedoet aan de estafette.

De 29-jarige Visser hoopt in Apeldoorn voor de derde keer in haar loopbaan goud te veroveren op de 60 meter horden, na titels in Glasgow (2019) en Torun (2021).