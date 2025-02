Manipulatie van verkiezingen in Roemenië: 'een waarschuwing voor Europa'

Een onbekende Roemeense politicus die plotseling uitgroeit tot een volksheld. In november stemden ruim twee miljoen Roemenen op Călin Georgescu, een pro-Russische, extreemrechtse presidentskandidaat die ze voornamelijk kenden van TikTok. Tot ieders verbazing won hij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Hoe wist een vrijwel onbekende politicus in korte tijd viraal te gaan?

In Roemenië stapelen de onthullingen zich op. Onderzoek van journalisten laat zien hoe kiezers via het socialemediaplatform TikTok werden gemanipuleerd. Experts vermoeden dat Roemenië is gebruikt als proeftuin en waarschuwen andere Europese landen. Journalist Razvan Lutac: "Niet alleen Roemenië loopt gevaar. Dit kan net zo goed in Duitsland of Nederland gebeuren."

Volgens het Roemeense hooggerechtshof was er in de verkiezingscampagne sprake van buitenlandse inmenging. Die was volgens het hof zo ernstig dat het oordeelde dat de presidentsverkiezingen opnieuw moeten. De huidige Roemeense president gaf documenten van de veiligheidsdiensten vrij waaruit de bemoeienis van Rusland zou blijken.

'Russen slaan toe als kiezers boos zijn'

Harde bewijzen van Russische betrokkenheid vinden, is lastig, zegt politicoloog Oana Popescu-Zamfir, directeur van denktank Global Focus Center. "Je vindt geen politicus die naar Moskou afreisde om een oligarch of vriend van Poetin om geld te vragen. De beïnvloeding loopt waarschijnlijk via Roemeense bedrijven die via via connecties hebben met Rusland."

Volgens haar hoeft het Kremlin alleen maar toe te kijken. "De Russen slaan toe als kiezers zo boos zijn op de politieke klasse, dat ze openstaan voor beïnvloeding."

Desinformatie

Om de verspreiding van misleidende content in kaart te brengen, ontwikkelde het journalistencollectief Context een geavanceerde AI-tool. Hiermee analyseerden ze duizenden TikTok-video's van Georgescu.

Context-journalist Biro Attila: "Uit onze analyse bleek dat van de 727 geüploade video's er maar liefst 260 desinformatie bevatten." Daarnaast ontdekte het team hoe miljoenen likes kunstmatig werden gegenereerd, waardoor Georgescu's profiel steeds vaker werd aanbevolen aan nieuwe kijkers. "We zijn het doelwit van een georganiseerde aanval op onze democratie", waarschuwt Attila.

Politicoloog Popescu-Zamfir wijst op een zorgwekkend patroon: "Roemenen wisten nauwelijks op wie ze stemden. Het enige wat kiezers van Georgescu kenden, was zijn avatar, zijn sociale media-profiel. Hij bouwde geen geloofwaardigheid op via traditionele campagnes of publieke optredens. Zijn leven, cv en politieke achtergrond werden nauwelijks onderzocht. In feite stemden mensen op een zorgvuldig gecreëerde online illusie en niemand weet wat hij écht vertegenwoordigt."

Pro-Russische kringen

Ook journalistencollectief Snoop dook in het verleden van Georgescu en ontdekte banden met de oude communistische elite. Journalist Razvan Lutac: "Hij heeft een grote aanhang in pro-Russische kringen in Roemenië, en zijn naam circuleerde veel in Rusland."