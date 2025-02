Leverkusen verspeelt punten en ziet koploper Bayern München uitlopen

Bij Leverkusen, geroemd door het spel dat trainer Xabi Alonso de ploeg laat spelen, gaat het de laatste tijd niet vanzelf. Woensdag kwam het in de kwartfinales van de Duitse beker pas in de tweede helft en in de verlenging terug tegen de koploper uit de tweede Bundesliga FC Köln (3-2 winst).

Zaterdag opende Wolfsburg ook sterk. De bezoekers dachten dat ze al snel op 1-0 kwamen, totdat de VAR ingreep. Leverkusen had het ook daarna lastig, maar werd zelf ook wel gevaarlijk. Zo kopte Nordi Mukiele van dichtbij over.