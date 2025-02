Vrouwen van Ajax winnen klassieker tegen Feyenoord, PSV worstelt met PEC

De klassieker in de eredivisie vrouwen tussen Ajax en Feyenoord is in 2-0 voor de Amsterdammers geëindigd. In de Johan Cruijff Arena hielden beide ploegen elkaar aanvankelijk in evenwicht, maar was Ajax trefzeker - mede dankzij een ongelukkig eigen doelpunt.

Door de overwinning staat Ajax nog steeds aan kop op de ranglijst. PSV zit Ajax flink op de hielen, nog steeds met een punt verschil dankzij een 1-0 overwinning op PEC Zwolle vanmiddag.