Heracles zet in levendig duel Go Ahead opzij en neemt afstand van degradatiezone

Heracles Almelo is - inclusief het nog afgemaakte duel tegen FC Groningen - ook in zijn zesde competitiewedstrijd van 2025 ongeslagen gebleven. Sterker, de klus in eigen huis tegen Go Ahead Eagles werd met 4-2 gewonnen, waardoor de ploeg van Erwin van de Looi nog weer meer afstand nam van de degradatiezone.

Beide ploegen schotelden het publiek een levendig duel voor, waarin Heraclied Mats Rots zich na een kwartier onderscheidde met een lange dribbel. Tot een schot kwam hij echter niet. Daarin slaagde Suf Podgoreanu tien minuten later wel. Eagles-doelman Jari De Busser moest gestrekt naar de hoek om de inzet via de paal onschadelijk te maken.

Even later was het aan de andere kant wel raak. Mats Deijl lanceerde op rechts Oliver Antman, wiens trekbal Mathis Suray bereikte. Die bekroonde zijn tweede basisplaats met een doelpunt door de bal tegendraads binnen te werken: 0-1.