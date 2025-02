200.000 demonstranten de straat op in München tegen samenwerking met AfD

In München hebben zo'n 200.000 mensen gedemonstreerd tegen samenwerking met de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Dat zegt de politie tegen de regionale nieuwszender BR24. Daarmee is het geregistreerde aantal van 75.000 deelnemers ruimschoots overschreden.

De demonstratie onder het motto "de democratie heeft jou nodig" ging om 14.00 uur van start. Eén uur later waren er volgens de politie al 200.000 demonstranten. De organisatoren spreken zelf van 320.000 deelnemers.

Vorige week haalde een niet-bindende motie van de christendemocratische CDU/CSU voor strengere asielplannen in de Bondsdag een kleine meerderheid dankzij steun van AfD. Dat bracht een schok teweeg bij tegenstanders van radicaal-rechts, omdat samenwerking met radicaal-rechtse partijen tot dan toe altijd was uitgesloten.

Later die week haalde een wetsontwerp van CDU/CSU over het aanscherpen van het migratiebeleid ondanks steun van de AfD geen meerderheid. Dat kwam mede doordat twaalf CDU/CSU-parlementsleden tegen stemden. Zo bleef een tweede barst in de zogenoemde 'Brandmauer' uit.

'Gebrek aan argumenten'

Het protest in München valt samen met een partijcongres in Neurenberg van de CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU. De voorzitter van de CSU-deelfractie, Alexander Dobrindt, opende het congres met een sneer naar de demonstranten. "Er heerst in het land een positieve stemming over de beleidswijziging die de CDU en CSU nastreven", zei Dobrindt. "Degenen die daar niet bij horen, willen hun gebrek aan argumenten compenseren met luide stemgeluiden op straat."

Ook in andere Duitse steden gingen vandaag mensen de straat op uit protest tegen de samenwerking met radicaal-rechts. Zo gingen er in Hannover 24.000 mensen de straat op. In de Bamberg en Fürth waren enkele duizenden mensen op de been.

Verkiezingen in aantocht

Sinds de samenwerking tussen de christendemocraten en de AfD begon, wordt ertegen gedemonstreerd. Vorige week waren er in Berlijn 160.000 mensen op de been, schatte de politie. De organisatoren achter het protest spraken van 250.000 mensen.

Over twee weken zijn in Duitsland de parlementsverkiezingen. CDU-leider Friedrich Merz is de favoriet voor het bondskanselierschap; de christendemocraten gaan al dik twee jaar ruim aan kop in de peilingen. De AfD peilt met 22 procent van de stemmen op de tweede plek, gevolgd door de SPD (17 procent).