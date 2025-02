8/2 in Nieuwsuur: Gestage toename eerwraak • Russische beïnvloeding • Toekomst PvdA

Gestage toename eerwraak

Ryan Al Najjar is vorig jaar levend in het water terechtgekomen en verdronken. Ze was met tape vastgebonden, met daarop DNA van haar vader. Dit maakte het Openbaar Ministerie gisteren bekend op een zitting in de zaak tegen de broers Mohamed Al N. (23) en Muhanad Al N. (25), die met hun vader worden verdacht van moord. Justitie gaat ervan uit dat Ryan slachtoffer is geworden van eerwraak.

Al jaren is er een gestage toename te zien van eerwraak in Nederland. In de studio: Janine Janssen, van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de politie.