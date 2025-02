De Minaur maakt einde aan opmars Bellucci en bereikt finale in Rotterdam

De eerste halve finale op het ABN Amro Open is gewonnen door Alex De Minaur. De als derde geplaatste Australiër (ATP-8) was met degelijk tennis qualifier Mattia Bellucci (ATP-92), de revelatie van het toernooi in Rotterdam, in twee sets de baas: 6-1, 6-2.

In de openingsgame leek Bellucci weinig last van podiumvrees te hebben. Niet dat hij de serverende De Minaur in de problemen wist te brengen, maar hij permitteerde zich wel een geslaagd balletje tussen de benen door. Wellicht toch ook een gevalletje van overmoed, want de Italiaan leverde vervolgens prompt zijn eigen opslagbeurt in.