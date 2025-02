Brons Velzeboer op 1.000 meter en goud op aflossing bij World Tour in Tilburg

Een van de concurrenten van Velzeboer en Desmet, de Amerikaanse Kristin Santos-Griswold, was eerder op de dag in de kwartfinales al onderuit gegaan.

Michelle Velzeboer haalde de finale niet, nadat ze in de halve finale onderuit was gegleden met Fontana, net als in de EK-finale op de 500 meter gebeurde. Ze krijgt meer kansen op succes, want Michelle Velzeboer rijdt dit weekend alle afstanden. Eerder op de dag was de Nederlandse Van Oorschot al gestrand in de herkansingen.

Zondag is de laatste shorttrackdag in Brabant, dan rijden de vrouwen op dag drie van de World Tour-wedstrijden in Tilburg de 1.500 meter en de 500 meter.