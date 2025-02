Achter ijzersterke Desmet pakt Velzeboer World Tour-brons op 1.000 meter in Tilburg

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft brons gewonnen op de 1.000 meter tijdens het World Tour-weekend in Tilburg. De Nederlandse eindigde in een spannende finale achter de Belgische winnares Hanne Desmet en de Amerikaanse Corinne Stoddard.

Het brons op de 1.000 meter is voor Velzeboer, vrijwel onverslaanbaar op de 500 meter, niet slecht. Velzeboer is pas net terug van een knieblessure. Begin januari sloeg de wereldkampioen op de 500 meter de NK over. Een paar weken later maakte ze op de EK haar rentree op het ijs, maar daar reed ze toen nog geen 500 meter en 1.000 meter. In Tilburg rijdt ze ook nog geen 500 meter.

Desmet

De 1.000 meter reed ze wel, maar daar was Desmet verreweg de sterkste. De Belgische won haar halvefinaleheat soeverein en sloeg in de finale op het laatste moment toe. In de laatste ronde gaf ze even gas, ging Stoddard en Velzeboer voorbij en won.

Schaatsen in Tilburg voelt voor Desmet als 'een thuiswedstrijd', dicht bij België, vertelde ze. Ze deed niet mee aan de EK in Dresden, maar ging trainen in Canada, waar ze tegenwoordig woont en traint om alle pijlen te richten op de WK. "Ik heb in Canada meer aan snelheid en inhalen gewerkt", zei Desmet, precies zo won ze de finale in Tilburg.