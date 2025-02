WK-kansen voor Nederlandse rugbyers vervlogen na nederlaag tegen Georgië

De Nederlandse rugbyers hebben ook hun tweede wedstrijd in het Europe Championship verloren. Na de nederlaag tegen Spanje (53-24) was Oranje ook een maatje te klein voor Georgië: 40-7.

Nederland speelt volgende week zaterdag nog een wedstrijd tegen Zwitserland, maar de kansen op de bovenste twee plekken en daarmee een WK-ticket zijn na twee duels zo goed als vervlogen.

Nederland had de vorige vier onderlinge ontmoetingen met Georgië ook met ruime cijfers verloren. Een schande is dat niet: Georgië won deze eeuw namelijk al zestien keer het Europe Championship.

De Jong en Meijer

De Georgiërs verpletterden Zwitserland vorige week met 110-0, maar Oranje bood een stuk beter partij. Hoewel het al na twaalf minuten 14-0 was, verkocht Oranje zijn huid in Tbilisi duur. De beloning volgde in de slotfase met een try van Tim de Jong en de conversie van Vikas Meijer.