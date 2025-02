De Greef (20) wint rolstoelfinale in Rotterdam van 19 jaar oudere Griffioen

Het rolstoeltoernooi bij het ABN Amro Open is bij de vrouwen gewonnen door Lizzy de Greef. De 20-jarige speelster uit Alphen aan den Rijn troefde in de finale de negentien jaar oudere Jiske Griffioen in twee sets af: 6-1, 6-4.

Het behouden van de eigen service is, anders dan bij het 'gewone' tennis, geen vanzelfsprekendheid, maar dat ging De Greef in de eerste set goed af. Die won ze dan ook afgetekend, waarna Griffioen, vorig jaar verliezend finalist tegen de nu absente Diede de Groot, om de fysiotherapeut vroeg en naar haar schouder liet kijken.

De snelle behandeling bood blijkbaar soelaas, want in de tweede set ging de strijd gelijk op. Vanaf 3-3 wist De Greef toch een gaatje te slaan. De partij op 5-3 uitserveren was haar evenwel niet gegeven. Een game later had ze vervolgens aan één matchpoint genoeg om de titel op te eisen.