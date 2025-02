Ruim 50 doden na aanval op konvooi in Mali door gewapende mannen

In 2012 kaapten jihadistische militanten een opstand van Toeareg-rebellen. Sindsdien hebben de islamitische militanten zich verspreid naar andere landen in de Sahel-regio, ten zuiden van de Sahara. Ook werden in een paar jaar tijd meerdere coups gepleegd in de regio.

Mali is in het noorden een lappendeken van verschillende groeperingen. Meerdere rebellengroepen van Toearegs, een berbers nomadenvolk, willen een onafhankelijke staat stichten. In de grensgebieden strijden lokale facties van IS en al-Qaida. Ook zijn kleinere groepen actief die zich voornamelijk verdedigen tegen geweld.

Nieuwsuur maakte vorige maand een video over hoe burgers in de Sahel-regio gevangen zitten tussen strijdgroepen, en hoe het jihadisme er oprukt: