Van 't Wout pakt World Tour-zilver in Tilburg op 1.500m, achter concurrent Dandjinou

Sven Roes, de andere Nederlandse finalist, eindigde als laatste in de A-finale. De winnaar van Europees zilver had de finaleplek te danken aan een knappe actie in de halve finale, waarin hij achter Van 't Wout tweede werd. Eerder was Daan Kos al gestrand in de herkansingen.

Later rijden de mannen nog de 500 meter en de halve finales van de aflossing.