Olympisch wielerkampioen Hoogland rijdt zware motocrossrace: 'Echt levensgevaarlijk'

Jeffrey Hoogland kan zijn geluk niet op. De tweevoudig olympisch kampioen op de teamsprint stapte vrijdag voor één keer over van de fiets naar de motor om mee te doen aan de zware motorcrosswedstrijd Le Touquet in Frankrijk.

"Het heeft al mijn verwachtingen overtroffen", zegt hij een dag later tegen de NOS.

Hoogland heeft de motorcross als grote hobby. Hij deed die sport ook voordat hij ging BMX'en en baanwielrennen.

De baanwielrenner zei eerder deze week tegen de regionale omroep Oost al dat hij niet lang na hoefde te denken toen hij door de organisatie van de strandrace werd uitgenodigd. "Toen ben ik als een gek gaan zoeken naar een motor van voor 1996, dat was verplicht. En van het een kwam het ander", aldus Hoogland, die de motor zelf met zijn vader in elkaar sleutelde.

"Het werd steeds gekker. M'n vader heeft overal de onderdelen vandaan gezocht. Ik heb het motorblok opgestuurd naar Friesland, daar heeft een motorzaakje dat helemaal opengemaakt en gerepareerd."

Motor hield het goed

Doordat de wedstrijd in het zand werd verreden en de motor dus niet de nieuwste was, was het maar de vraag hoe de zware crosswedstrijd zou verlopen, vertelt Hoogland zaterdag. Uiteindelijk werd hij voor de ogen van zijn ouders, broer en vriendin 108ste van de ruim 700 deelnemers.

"De motor bleef heel goed. Het rijden ging ook echt goed. Ik wist namelijk niet of ik zelf in staat was om goed te kunnen rijden, want ik heb me niet echt kunnen voorbereiden. Ik ben ook maar een hobby-crosser. Nu moest ik het toch een uur volhouden. Maar toen de vlag viel, had ik nog wel een rondje gewild."