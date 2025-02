Tientallen vermisten in China na aardverschuiving, twee mensen gered

In China zijn zo'n dertig mensen vermist na een aardverschuiving. Bij de natuurramp in het dorp Jinping, in zuidwesten van het land, raakten tien huizen bedolven.

Honderden mensen werden geëvacueerd. Twee mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Het ministerie van Noodhulp zegt honderden reddingswerkers te hebben ingezet om burgers in de omgeving te helpen.

Volgens Chinese media meldden bewoners dat er in de laatste helft van 2024 regelmatig stenen van de berg bij het dorp af rolden. Ook zouden eind vorig jaar geologen het gebied hebben geïnspecteerd.

Vermisten vinden

President Xi Jinping drong er volgens persbureau Xinhua bij lokale autoriteiten op aan om alles op alles te zetten om de vermisten te vinden en het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te verminderen.

De Chinese premier, Li Qiang, wil dat het gebied grondig onderzocht wordt voor mogelijke andere risicogebieden. Bewoners die gevaar lopen, moeten geëvacueerd worden om toekomstige rampen te voorkomen.

Ook heeft de overheid bijna zeven miljoen euro uitgetrokken voor het herstellen van wegen en andere openbare voorzieningen.