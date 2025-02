Wiebes verliest leiderstrui Ronde van de Emiraten, dubbelslag Longo Borghini

Elisa Longo Borghini heeft de macht gegrepen in de derde rit in de Ronde van de Emiraten. De Italiaanse kwam op de steile Jebel Hafeet solo over de streep en nam zo de leiderstrui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes op haar naam had geschreven.

Het peloton hield zijn kruit tot aan de slotklim (10,9 km à 6,7%) zo goed als droog. UAE, de ploeg van Longo Borghini, hield met name dankzij Silvia Persico het tempo hoog op de Jebel Hafeet.

De ene na de andere renster moest lossen en op drie kilometer van de finishlijn viel Longo Borghini aan. Niemand kon haar volgen.

Nienke Vinke was de beste Nederlandse. Op 1.30 minuut werd de Picnic-renster achtste.