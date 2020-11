Van Dijke naar finale EK judo, Franssen en De Wit gaan voor brons

Bij de Europese kampioenschappen judo heeft Sanne van Dijke de finale bereikt. In de klasse tot 70 kilogram was ze in de halve finales met een ippon te sterk voor de Française Marie Eve Gahie. In de finale vecht ze tegen een andere Française, Margaux Pinot.

Juul Franssen was in een klasse lager (-63 kg) niet opgewassen tegen de wereldkampioene Clarisse Agbegnenou. Ze verloor met een golden score en moet zich nu gaan opmaken voor de strijd om het brons. Geke van den Berg ging in diezelfde klasse al in de tweede ronde onderuit.

Mannen: De Wit hoopt op brons

Bij de mannen is Frank de Wit ook nog in de strijd maar ook hij mag alleen nog maar hopen op een bronzen medaille. In de klasse tot 81 kilogram werd hij in de halve finale verslagen door de Bulgaar Ivaljo Ivanov.