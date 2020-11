Franssen grijpt brons op EK judo, Van Dijke haalt finale

Bij de Europese kampioenschappen judo in Praag heeft Juul Franssen brons gewonnen in de categorie tot 63 kilogram. Het is voor de dertigjarige Nederlandse haar eerste medaille op een Europees eindtoernooi. Franssen klopte de Sloveense Andreja Leski, nadat de Sloveense tegen drie straffen was opgelopen.

Sanne van Dijke heeft de finale bereikt in de klasse tot 70 kilogram. De kampioen van 2017 was in de halve finales met een ippon te sterk voor de Française Marie Ève Gahié en bereikte voor de vierde keer de eindstrijd. In de finale vecht ze tegen een andere Française, Margaux Pinot.

Mannen: De Wit hoopt op brons

Bij de mannen is Frank de Wit ook nog in de strijd, maar ook hij mag alleen nog maar hopen op een bronzen medaille. In de klasse tot 81 kilogram werd hij in de halve finale verslagen door de Bulgaar Ivaljo Ivanov.

