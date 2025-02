Eigenaar gestolen auto kunstroof Drents Museum rijdt weer door crowdfundingactie

De 24-jarige Rudy uit Alkmaar heeft dankzij een crowdfundingactie een nieuwe auto. Twee weken geleden werd zijn vorige auto, een Golf GTI, door de daders van de kunstroof in het Drents Museum in Assen als vluchtauto gebruikt en in brand gestoken. Omdat hij niet voor diefstal was verzekerd, startte zijn oom een inzamelingsactie.

Ruim een week na de start staat de teller met zo'n 450 donaties op bijna 10.000 euro. En dus is Rudy sinds deze week de trotse eigenaar van een nieuwe (tweedehands) Golf. "Om eerlijk te zijn, had ik niet verwacht dat mensen - buiten bekenden om - überhaupt zouden doneren."

Rudy's auto werd in de nacht van donderdag 23 januari in Alkmaar gestolen en twee dagen later volledig uitgebrand teruggevonden onder een viaduct in het Drentse Rolde. De auto was gebruikt bij de kunstroof, waarbij Roemeense topstukken werden buitgemaakt.

Filmpje op Facebook

Tot zijn verbijstering vernam Rudy via Facebook dat zijn auto bij de kunstroof betrokken was. "Iemand uit Drenthe reed toevallig langs de plek waar de auto in brand was gezet. Hij stuurde mij een filmpje door, omdat ik op Facebook mijn auto als gestolen had opgegeven. Aan de velgen, die ik er net op had gezet, zag ik direct dat het die van mij was."

Rudy ontving van de politie een mailtje dat zijn gestolen Golf terecht was. "Dat was alles", zegt hij. "Toevallig ben ik gisteren nog door de politie gebeld, maar toen werd alleen gezegd dat ik mijn aangifte ben vergeten te ondertekenen. Ik zei dat ik nog met veel vragen zit en graag langskom, maar dat was niet mogelijk. Heel apart."

De drie verdachten uit Heerhugowaard die vier dagen na de roof werden opgepakt en nog altijd vastzitten, kent hij niet. "Je zou denken dat hier een grote criminele organisatie achter zit, maar dat lijkt niet zo te zijn. Nu ik weet dat het om Heerhugowaarders gaat, vind ik het een stuk logischer dat ze mijn auto hebben gepakt."

Nu wel verzekerd

In tegenstelling tot de oude auto is deze wél verzekerd tegen diefstal. "Als 24-jarige zit ik nu niet meer in de risicogroep, dus dat is een stuk goedkoper", legt hij uit. "Hij rijdt erg lekker en ik ben er ontzettend blij mee. Bizar hoeveel mensen hebben gedoneerd, daar ben ik echt heel dankbaar voor."