Amerikaanse Johnson verrast met wereldtitel op afdaling, Vonn vijftiende

Breezy Johnson is bij de WK alpineskiën in het Oostenrijkse Saalbach verrassend met het goud op de afdaling aan de haal gegaan. De 29-jarige Amerikaanse behoorde als subtopper niet tot de favorieten, maar liet de complete concurrentie op het 2,9 kilometer lange parcours achter zich.

Johnson eindigde donderdag op de door Stephanie Venier gewonnen super-G - de Oostenrijkse werd nu negende - nog als negentiende. Op een WK was de negende plaats in 2021 op de afdaling haar beste prestatie.

Kaiserwetter was het bij de start in de ochtenduren in het Salzburgerland en Johnson, die tot nu toe zeven podiumplaatsen in de wereldbeker kon overleggen maar nog nooit won, was als eerste in de titelstrijd aan de beurt en zette meteen met 1.41,29 een tijd neer, waar niemand meer aan zou komen.