Amerikaanse Johnson verrast met wereldtitel op afdaling, Vonn teleurstellend vijftiende

Breezy Johnson is bij de WK alpineskiën in het Oostenrijkse Saalbach verrassend met het goud op de afdaling aan de haal gegaan. De 29-jarige Amerikaanse behoorde als subtopper niet tot de favorieten, maar liet de complete concurrentie achter zich.

Johnson, die tot nu toe zeven podiumplaatsen in de wereldbeker kon overleggen maar nog nooit won, was als eerste in de titelstrijd aan de beurt en zette meteen met 1.41,29 een tijd neer, waar niemand meer aan zou komen.

De voor eigen publiek skiënde Mirjam Puchner, ook al een outsider, kwam nog het dichtst in de buurt, maar moest uiteindelijk 0,15 seconde toegeven. Ester Ledecka uit Tsjechië kwam 0,21 tekort.

De Italiaanse Sofia Goggia, viervoudig winnares van de wereldbeker, stelde teleur met de zestiende plaats (net achter de 40-jarige Lindsey Vonn). Haar landgenote en wereldbekerleidster Federica Brignone, die dit seizoen al twee wereldbekerafdalingen op haar naam schreef, werd tiende.