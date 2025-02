Medewerkers kerncentrale Borssele besmet geraakt bij werkzaamheden

Twee medewerkers van de kerncentrale in Borssele zijn eind november besmet geraakt met radioactieve stoffen. Ze kregen de radioactiviteit op hun huid toen die bij werkzaamheden vrijkwam.

Dat blijkt uit een melding die de eigenaar van de kerncentrale EPZ heeft gedaan bij de nucleaire toezichthouder en waarover het bedrijf deze week publiceerde. De Zeeuwse krant PZC schreef vanochtend over de melding, die door EPZ op het minst ernstige veiligheidsniveau wordt ingeschaald.

Iedereen schoon

Volgens het bedrijf liepen de twee werknemers dankzij hun ademhalingsbescherming geen inwendige besmetting op. Na douchen konden ze het gebouw schoon verlaten.

Een derde collega, die elders in de ruimte was en niet direct bij de werkzaamheden betrokken was, droeg geen bescherming, maar liep desondanks geen besmetting op. Uit een tweede controle op een mogelijke inwendige besmetting bleken alle drie later definitief schoon te zijn. Blootstelling aan radioactieve straling kan schadelijke gezondheidseffecten hebben.

EPZ zegt er niet bij hoe het kon gebeuren dat de radioactieve stoffen vrijkwamen. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan.