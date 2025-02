Golden State Warriors beloont Post met verbeterd NBA-contract

Basketballer Quinten Post heeft niet meer dan dertien wedstrijden in de NBA nodig gehad om de leiding van Golden State Warriors te overtuigen en een zogenaamd NBA-standaardcontract af te dwingen. Zowel de club als de speler maken via Instagram melding van de opwaardering.

De 24-jarige Amsterdammer maakte eind december zijn debuut voor de club uit de Amerikaanse profcompetitie NBA, al bleef zijn bijdrage in de uitwedstrijd tegen Los Angeles Clippers beperkt tot slecht één minuut. Maar sindsdien kreeg hij stilaan meer speeltijd en liet de met een goed schot gezegende center zien waartoe hij in staat is.

Zo maakte de 2,13 meter lange Post vorige maand indruk door in de wedstrijd tegen Chicago Bulls twintig punten voor zijn rekening te nemen. Golden State Warriors won dat duel met 131-106. Hij zorgde daarna ook voor punten bij de zege op Utah Jazz en recentelijk in de verloren wedstrijd tegen LA Lakers.