Wie zijn eigenlijk de verrassende 'deadline day-aanwinsten' van Ajax en Feyenoord?

De andere Braziliaan die in Amsterdam neerstreek is vleugelverdediger Rosa. De 24-jarige back begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Palmeiras in zijn thuisland. Hij werd daar in 2019 weggehaald door Juventus, maar debuteren in de hoofdmacht van de Italianen zat er niet in.

Daarom maakte hij in 2021 de overstap naar het Spaanse Real Valladolid. Een jaar later debuteerde hij in het eerste elftal in de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo.

Rosa speelde uiteindelijk tachtig wedstrijden voor Valladolid. Hierin stond hij veelal rechtsback, de positie waarvoor Ajax hem heeft gehaald. Maar in de eerste helft van het huidige seizoen werd Rosa vooral als linksachter gepositioneerd.