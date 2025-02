Drie vermagerde Israëlische gijzelaars vrijgelaten, ook tientallen Palestijnen vrij

Israël bevestigt de drie gijzelaars te hebben ontvangen. Ze worden meegenomen voor een medische behandeling en, na zestien maanden gevangen te zijn geweest, herenigd met hun familie.

Er kwamen vanmiddag 42 Palestijnen per bus aan in Ramallah, meldt persbureau Reuters, waar hun families en vrienden hen juichend verwelkomden. Op livebeelden was een menigte te zien met mensen die door elkaar heen liepen. Sommigen stonden te wachten, anderen vlogen elkaar in de armen. Het is nog onduidelijk of en wanneer er meer bussen volgen.

De eerste vrijgelaten gevangenen werden rond het middaguur door een menigte verwelkomd in Ramallah: