Drie Israëlische gijzelaars vrijgelaten in Gaza, familie geschokt door hun toestand

Hamas heeft drie Israëlische gijzelaars vrijgelaten in Gaza. Voor de ogen van een menigte van honderden mensen presenteerde Hamas de drie mannen op een podium. Dat gebeurde in de stad Deir al-Balah, in het midden van de Gazastrook.

Het gaat om de Israëlische burgers Eli Sharabi (52), Ohad Ben Ami (56) en Or Levy (34). Zij werden ontvoerd op 7 oktober 2023, de dag van de grote terreuraanval door Hamas. Sharabi en Ben Ami werden ontvoerd uit een kibboets, Levy was op het Nova-muziekfestival toen hij met geweld werd meegenomen naar de Gazastrook.

Op livebeelden was vanochtend te zien hoe gewapende Hamas-leden de drie mannen een podium op begeleidden, waarna ze werden overgedragen aan het Rode Kruis: