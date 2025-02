Zechiël is na zes jaar terug bij Sparta en treft direct Feyenoord: 'Deel van Gods plan'

Zechiël begint te stralen bij de vraag hoe zijn eerste dagen bij Sparta zijn bevallen. "Heel goed, het is een leuk team. Wat anders is, is dat er veel Nederlandse jongens zijn. Dus ik kan lekker Nederlands praten. Bij 'ons' zijn er veel meer buitenlanders natuurlijk."

Hoewel hij nog in de wij-vorm over Feyenoord praat, is het komende half jaar Sparta zijn nieuwe thuis. De sfeer op Spangen is goed, na twee overwinningen op rij.

Sparta heeft de weg omhoog gevonden, dus stapt Zechiël op een fijn moment in bij de club. "Iedereen zit er positief in en kijkt uit naar de tweede helft van het seizoen, Dus ja, goede vibes."

Of Zechiël die goede vibes direct mag laten zien tegen Feyenoord is nog even de vraag. "Ik ben fit, moet zorgen dat ik er klaar voor ben en dan zien we het vanavond. Het is leuk om terug in De Kuip te zijn. Maar als ik op het veld sta, vergeet ik alles. Dan ben ik gefocust op het team en probeer ik er het beste van te maken."