Maximá noemt kopen op de pof 'bom die gaat ontploffen'

Koningin Máxima heeft opnieuw haar ernstige zorgen uitgesproken over achteraf betalen. In het FD noemt ze 'koop nu, betaal later'-diensten "een bom die in de samenleving gaat ontploffen, zeker bij jongeren".

Máxima is bang dat jongeren door het kopen op de pof in de schulden raken. Schuldhulpverleners spraken eerder van een "explosie van schulden", deurwaarders zien meer jongeren met schulden en toezichthouder AFM wil meer regelgeving.

Betaaldiensten als Klarna, Riverty en Billink hoeven niet te voldoen aan strenge eisen voor kredietverstrekkers, zoals controleren of iemand wel genoeg verdient. Ondanks zorgen bij de Tweede Kamer en het kabinet zei Klarna deze week nog dat het doorgaat met plannen om achteraf betalen ook in de winkelstraat mogelijk te maken. De Nederlandse directeur van het bedrijf noemde het "een beter alternatief dan rood staan met rente".

Onwenselijk

De AFM wijst erop dat mensen dankzij kopen op de pof direct kunnen genieten van het plezier van de aankoop, zonder de negatieve associatie met de betaling. Daardoor "kan de norm wijzigen om alleen een bestelling te plaatsen bij voldoende geld op de betaalrekening". Dat leidt tot schuldgewenning, wat volgens de waakhond onwenselijk is.

Vorig jaar zei Máxima in het AD al dat ze bezorgd was over 'koop nu, betaal later'. "Omdat op deze manier vaak meerdere aankopen worden gedaan, missen mensen het overzicht en staan ze rood." In het FD zegt ze vandaag dat ze voorstander is van 'spaar eerst, betaal later'.

Koningin Máxima houdt zich al zeker twintig jaar bezig met geldzaken. Ze zette zich in om financiële diensten voor iedereen wereldwijd toegankelijk te maken en was ze pleitbezorger van microkredieten. De laatste jaren richt ze haar aandacht ook op financiële gezondheid in Nederland, waar ze betrokken is bij SchuldenlabNL, de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid en platform Wijzer in geldzaken.