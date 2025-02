Soudal-QuickStep skipt Ronde van Rwanda door conflict: 'Geen garantie dat het veilig is'

De Belgische wielerploeg Soudal-QuickStep doet niet mee aan de Ronde van Rwanda, die later deze maand verreden wordt. Dat komt omdat de ploeg zich zorgen maakt over de veiligheid in het land door het conflict in Oost-Congo, aan de grens met Rwanda.

In september worden de wereldkampioenschappen wielrennen ook verreden in Rwanda.

Eind januari week hebben rebellen van de M23-militie de grote Oost-Congolese stad Goma ingenomen. Goma ligt tegen de Rwandese grens aan. Door gevechten tussen de rebellen en het Congolese leger zijn honderdduizenden mensen gevlucht. Rwanda steunt de rebellen en dat zorgt voor spanningen met Congo.

De organisatie van de Ronde van Rwanda vindt het onwaarschijnlijk dat er ook gevochten wordt in Rwanda. Er werd dan ook gezegd dat teams en wielerfans veilig zouden zijn, maar Soudal-QuickStep oordeelt nu anders.

'Baart ons zorgen'

"We hebben gisteren naar de situatie gekeken. De start en finish in het risicogebied, waar ook ons hotel ligt, baarde ons wat zorgen", vertelt Jurgen Foré, de baas van het Belgische wielerteam tegen Sporza.

"Uiteindelijk hebben we besloten om geen twintig mensen daarheen te sturen als er geen absolute garantie was dat dit veilig kon gebeuren."

WK wielrennen in Rwanda

De wereldkampioenschappen wielrennen staan eind september gepland in Rwanda. Maar vooralsnog is de internationale wielerbond UCI niet van plan de locatie te wijzigen, zo lieten zij eerder in een statement weten.

Mochten de WK wielrennen in Rwanda doorgaan, dan is dat voor het eerst in Afrika. Er is voor de mannen een loodzwaar parcours uitgestippeld van 276,5 kilometer lang met bijna 5.500 hoogtemeters. Een kolfje naar de hand van de echte klimmers.

Voor de vrouwen staat eveneens een zwaar parcours op het programma van bijna 165 kilometer lang, met 3.350 hoogtemeters.