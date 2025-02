Strijd om leegstaande winkelpanden van Blokker

Ook Olaf Zwijnenburg, retailkenner van Rabobank, had de strijd om Blokker-locaties wel verwacht. "Het is altijd schrikken als er bekende namen omvallen. Maar de winkelstraat is veerkrachtig. Het verval van oude winkels leidt weer tot de opkomst van nieuwe formules of uitbreiding van bestaande winkelketens. Er zijn natuurlijk succesvolle ketens die willen doorgroeien en nu ineens kansen zien die er voorheen niet waren."

Discounters

Dat vooral discounters en winkels met lage prijzen nu hun vinger opsteken, verbaast hem niet. "Blijkbaar zijn ze belangrijk voor klanten, want ze kunnen nog steeds verder groeien. Discounters doen het vaak goed als het economisch minder gaat. De cijfers van zowel het consumentenvertrouwen als de koopbereidheid staan echt op een heel laag niveau en die onzekerheid zorgt er bij consumenten voor dat ze meer op de prijzen letten. Dat is voor discounters dus heel prettig."

Bovendien zaten veel Blokker-winkels op gunstige plekken in de winkelstraat. "Op plekken waar veel mensen langskomen. Dus het zijn bekende en bestaande locaties."

Professioneel verhuurder Urban Interest verhuurde zeven winkelpanden aan Blokker. Voor zes panden is al een nieuwe huurder gevonden, waaronder Van Haren, Wibra en Pet's Place.

Ook de nieuwe eigenaar van Blokker had interesse in een nieuw huurcontract voor een van deze panden, maar viste achter het net. De verhuurder kijkt niet alleen naar wie de huur kan betalen, maar schat ook in of een winkelier het zo'n tien jaar kan volhouden. "Daar hadden we bij de andere kandidaten meer vertrouwen in", laat de verhuurder weten.

Oud Blokker-personeel

Wibra heeft 300 winkels in Nederland, België en Frankrijk en heeft bovendien groeiambities. De discounter wil voor het einde van 2025 nog zeker vijftig winkels openen. "Een deel zal openen in voormalige Blokker-panden waarbij we - waar mogelijk - de bestaande inrichting hergebruiken", zegt een woordvoerder. "Dat past bij onze duurzame aanpak en helpt tegelijkertijd leegstand te verminderen."

In sommige nieuwe vestigingen zoals in Groningen (Lewenborg) en Heerhugowaard, bestaat het personeel grotendeels uit oud Blokker-medewerkers. "We zijn blij met hen aan de slag te kunnen."

Bij de keuze van nieuwe locaties kijkt Wibra niet alleen naar A-locaties, maar vooral naar "plekken die strategisch passen bij onze doelgroep". Wibra wil het liefst in de buurt zitten van andere retailers als Kruidvat en Action. "Daar versterken we elkaar en wordt de winkelstraat als geheel aantrekkelijker."

Geschenk uit de hemel?

Ook het Duitse KIK, met 4000 winkels in veertien Europese landen, aast op het erfgoed van Blokker. "Pakken wat we pakken kunnen", is zo'n beetje het motto van David Philipoom, directeur van KIK Nederland. "We hebben hier nu zeventig vestigingen en we willen graag uitbreiden."

Hij denkt dit jaar alleen al aan het openen van twintig nieuwe zaken. "We zijn op zoek naar winkels van ongeveer 500 vierkante meter. Iets groter mag ook. Vaak zullen dat oud-Blokker-winkels zijn."

Of het omvallen van Blokker als een geschenk uit de hemel komt? Zo wil Philipoom het niet noemen. "Maar ja, het geeft anderen wel kansen. We hebben in het verleden ook winkels van Bristol en Big Bazar overgenomen. We zijn in Nederland nog relatief onbekend, maar dat gaat snel veranderen als het aan ons ligt."