Baltische staten schakelen de Russische stroom uit en de Europese aan

De energieprijzen zijn zoals overal in Europa flink omhooggegaan sinds de invoer van Russisch gas is gestopt. Stroom uit de EU is ook duurder dan wat de Esten, Letten en Litouwers gewend waren.

Voor de meeste inwoners van de Baltische staten is het een prijs die ze bereid zijn om te betalen voor energie-veiligheid. Al zijn er zeker ook inwoners, vaak met een Russische achtergrond, die minder blij zijn met de kosten die de geopolitieke spanningen met zich meebrengen. Zij zien Rusland liever als een grote buurman waarmee samengewerkt moet worden en die goedkoop stroom en gas kan leveren.

Rusland voorbereid

Rusland is naar eigen zeggen voorbereid op het wegvallen van de Baltische staten als afnemers. Dat geldt ook voor de exclave Kaliningrad, die ook wordt losgekoppeld. Kaliningrad zou inmiddels energieonafhankelijk zijn en dus verder geen problemen gaan ondervinden. "We hebben alle maatregelen genomen", zei een Kremlin-woordvoerder.

Maar in de Baltische staten zijn er wel zorgen over wat Rusland in de tussentijd achter de schermen van plan is. "Daarom zijn de veiligheidsdiensten in een verhoogde staat van paraatheid", zei de Letse president Rinkevics.

Dit weekend houden ze rekening met extra cyberaanvallen om de overgang te verstoren. Bovendien waren er de afgelopen tijd meerdere sabotageacties op kritieke infrastructuur in de Baltische Zee. Zo werd de Estlink 2 tussen Estland en Finland beschadigd en dat is nu net een van de verbindingen die cruciaal zijn voor de Estse energieonafhankelijkheid.