Doden en gewonden bij explosie in Turkse vuurwerkfabriek

In het westen van Turkije zijn twee doden en ruim zeventig gewonden gevallen bij een reeks ontploffingen in een vuurwerkfabriek. Dat heeft de Turkse president Erdogan bekendgemaakt. Toen het misging in het bedrijf waren er 150 tot 200 mensen binnen, zegt de gouverneur van de West-Turkse provincie Sakarya.

De vuurwerkfabriek staat buiten de bebouwde kom van de plaats Hendek. Hulpverleners konden aanvankelijk het pand niet in, vanwege de aanhoudende explosies.

Wat de oorzaak is van de ontploffingen, is niet bekend.

Op televisiebeelden is vuurwerk te zien boven het bedrijfspand, en een dikke rookkolom: