Racketscience in Ahoy: verschil van vijf gram kan cruciaal zijn voor tennisser

Ook Carlos Alcaraz, de grote trekpleister in Rotterdam, heeft aan het begin van het jaar zijn racket verzwaard. "Eerlijk, het was fantastisch, want ik kreeg geen last van mijn arm met de nieuwe afstelling. En mijn slagen komen ook nog beter door", zei hij tijdens de Australian Open.

Tallon Griekspoor wikt en weegt eveneens als het om materiaal gaat: "Een tennisser zal altijd zoekende zijn. Als je in de hitte speelt of in de regen, pas je je materiaal daar ook op aan. Iedere week is wat dat betreft anders."

Meer power of meer controle?

Wat kan een tennisser doen aan zijn racket om het slaan van een bal zo prettig mogelijk te maken? De grote vraag bij alle materiaalkeuze: meer power of meer controle?

Met een groter racketblad is de slagkracht groter, maar is het moeilijker om de bal te controleren. Hetzelfde geldt voor het bespannen van een racket. Hoe harder je de snaren aantrekt (hoe meer kilo's erop staan, in tennistermen red.), hoe meer controle. Hoe zachter, hoe harder de ballen wegvliegen.

Griekspoor: "Je kan je racket laten tunen. Dat wil zeggen: het gewicht en de swingrate, waar je het meeste gewicht en dus je balanspunt wilt hebben. De dikte van de snaren, je hebt zóveel verschillende type snaren. En dan kun je ook nog aangeven hoeveel spanning je op je snaren wilt."