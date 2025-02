Groninger bezoekt in een dag 110 casino's in Las Vegas en vestigt nieuw record

Het is hem gelukt: binnen 24 uur heeft Armijn Meijer (54) uit Blauwestad 110 casino's bezocht in Las Vegas en omgeving. Een officieel wereldrecord heeft hij er niet mee te pakken, maar dat hij nu het officieuze record van een Amerikaans echtpaar overneemt stemt hem al dik tevreden. "Heel veel mensen dromen er soms van om iets geks te doen, maar ik wilde het ook graag écht realiseren."

Het idee om een wereldrecordpoging te doen, stamt al uit Meijers tienerjaren, vertelt hij aan RTV Noord. "Toen ik een jaar of twaalf was, kreeg ik voor m'n verjaardag het Guinness Book of Records cadeau. Daar bladerde ik toen in en dat inspireerde me zo, dat ik op m'n zestiende een bucketlist gemaakt heb. Heel hoog op dat lijstje stond om ooit nog eens een wereldrecordpoging te doen."

Kampioen blackjack

Dat die poging verband zou houden met de gokwereld, lag steeds meer voor de hand. Meijer - opgegroeid in 't Gooi, twintig jaar geleden naar Assen verhuisd en sinds vorig jaar inwoner van het Groningse Blauwestad - is grondlegger van meerdere gokplatformen, was vroeger een niet onverdienstelijk pokerspeler en midden jaren 90 Nederlands en internationaal kampioen blackjack.

Anderhalf jaar geleden ontstond het idee om het record dat een Amerikaanse echtpaar in 2023 had neergezet (93 casino's bezoeken in 24 uur), aan te vallen. Waarom? Meijer glimlacht. "Ik wilde graag een casino-legacy neerzetten in Las Vegas, wat toch wel voelt als mijn stad." Hij beschouwt het als een tweede thuis. "Ik ben er inmiddels 38 keer geweest", verklapt hij.

Militaire operatie

Voor de recordpoging ging hij niet over één nacht ijs. Zo schreef Meijer zich in bij een sportschool in Winschoten om aan z'n conditie te werken en werkte hij aan een draaiboek waar je 'u' tegen zegt. "Het was bijna een militaire operatie", blikt hij een dag na de casinomarathon terug. "Je hebt minder dan een kwartier per casino en je zit ook met de reistijd, want sommige liggen kilometers uit elkaar. Het moest zo efficiënt mogelijk."

Om zoveel mogelijk casino's te verzamelen, begon Meijer woensdag eerst met acht bezoeken in Laughlin, op anderhalf uur rijden van Vegas. "Daarna zijn we met een helikopter naar het casinoplaatsje Primm gevlogen om nog een paar casino's mee te pakken en vanuit daar zijn we met twee SUV's opgepikt en naar Las Vegas gereden." Daar deden ze alle bekende casino's aan, van Bellagio tot Caesars Palace, onder toeziend oog van een filmende camera - de hele recordpoging werd gestreamd.

Rondje met de hond

Met nog vijf uur op de klok stond de teller al op 94 casino's. Daarna konden hij en Dominique van der Geer (39), met wie hij de recordpoging deed, het rustiger aan doen. Uiteindelijk tikten ze de 110 casino's aan en gooiden de twee samen een slordige 1100 euro in de gokkast, waar 500 van overbleef.

Een vermelding in het Guinness Book of Records was voor Meijer en Van der Geer niet mogelijk, omdat er na de coronapandemie maar 70 casino's over zijn in Las Vegas die tafelspellen aanbieden. En juist die zijn nodig om te mogen meedingen naar het officiële record. Het huidige officiële wereldrecord staat op 74 casinobezoeken en is handen van twee Amerikanen.

"Deze recordpoging was een regelrecht gekkenhuis", zegt Meijer. "En heel mooi is dat we na afloop meteen een appje kregen van de vorige recordhouders met hun felicitaties." Wel noemt hij de hele onderneming "een aanslag op m'n lichaam en geest". Morgen vliegt hij terug en kijkt al uit naar een lekker rustig rondje met de hond langs het Oldambtmeer.