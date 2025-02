Trump verwacht Zelensky komende week in Washington voor overleg

Er lijkt een ontmoeting in aantocht tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. Tegenover aanwezige pers in het Witte Huis zei Trump dat hij Zelensky "waarschijnlijk volgende week" zal spreken. Die ontmoeting zou wat hem betreft in Washington kunnen plaatsvinden. "Ik reis niet daar naartoe", zei Trump, vermoedelijk doelend op Kyiv.

Trump zei "vooral om één reden" een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne na te streven, en dat is "omdat er zoveel mensen worden gedood". Tegelijk herhaalde hij de opmerking dat er in Oekraïne veel zeldzame mineralen in de grond zitten. Eerder verbond hij Amerikaanse hulp aan Oekraïne al met het verkrijgen van toegang tot die mineralen.

Op zijn socialemediakanalen rept Zelensky nog niet over een aanstaand bezoek aan Trump, wel verwacht hij "intensieve" weken op diplomatiek vlak. Volgens hem werken Oekraïne en de VS nu samen de details uit voor plannen die moeten leiden tot "een solide, duurzame vrede". "Wij stellen het altijd op prijs om met president Trump samen te werken", benadrukte Zelensky in zijn bericht.

Trump gaf vanuit het Witte Huis ook te kennen dat hij binnenkort "waarschijnlijk" met de Russische president Poetin zal spreken. Dat zou, afgaand op officiële berichten van beide kanten, het eerste contact zijn tussen de twee wereldleiders sinds Trump bijna drie weken geleden opnieuw aantrad als president.

Onderhandelingen

Eerder deze week gaf Zelensky aan "desnoods" met Poetin te willen onderhandelen, als blijkt dat dat de enige manier is "waarop we het volk van Oekraïne vrede kunnen brengen en niet nog meer mensen verliezen". Bij dergelijke onderhandelingen zouden ook Europa en de VS vertegenwoordigd moeten zijn, benadrukte hij.

Het Kremlin deed Zelensky's woorden af als "loze praatjes", en voerde als argument aan dat Zelensky eerder onderhandelingen met Rusland bij wet had verboden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken drong er deze week bij de VS op aan met een voorstel te komen voor het beëindigen van het conflict tussen de twee buurlanden.

In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen zei Trump de oorlog, die inmiddels bijna drie jaar geleden begon toen Rusland Oekraïne binnenviel, "in een dag" te kunnen beëindigen. Maar vooralsnog lijkt er geen einde in zicht. Zo zijn er momenteel onder andere hevige gevechten gaande bij de strategische mijnstad Toretsk in het oosten van Oekraïne. Rusland claimde gisteren de stad in de regio Donetsk te hebben ingenomen, iets wat het Oekraïense leger bestrijdt.