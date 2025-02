Tienduizenden Slowaken de straat op tegen pro-Russische koers

In heel Slowakije zijn tienduizenden inwoners de straat op gegaan uit protest tegen premier Fico. "Treed af, treed af", roepen ze en "Slowakije is Europa". Ze verwijten Fico dat hij een pro-Russische koers vaart en een gebrek aan solidariteit toont met Oekraïne.

Ze willen dat Slowakije meer militaire steun aan Oekraïne levert. Fico was al twee keer eerder premier. Sinds het begin van zijn derde ambtsperiode, in 2023, levert Slowakije geen wapens meer aan Oekraïne.

Fico wordt ook verweten dat hij Slowakije net zo wil regeren als president Poetin Rusland regeert, met wie hij op goede voet staat. Fico reisde in december naar Moskou, volgens hem om de levering van goedkoop Russisch gas veilig te stellen.

De protesten zijn voor zover bekend vreedzaam verlopen. De oproep om de straat op te gaan kwam van oppositiepartijen en het burgerinitiatief 'Vrede voor Oekraïne'. Tegenstanders van de regering zeggen dat die met de EU en de NAVO wil breken. Het kamp van Fico zegt dat dit leugens zijn en verwijt de oppositie de verkiezingsuitslag niet te respecteren.

Twee weken geleden gingen Slowaken ook al de straat op tegen Fico. Toen was dat in 28 steden, vanavond is in zeker veertig steden gedemonstreerd.