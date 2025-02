Drie dagen na aanslag Zweden zijn de slachtoffers geïdentificeerd

Drie dagen na de dodelijke schietpartij op een school in het Zweedse stadje Örebro, zijn alle slachtoffers geïdentificeerd. Behalve de schutter gaat het om drie mannen en zeven vrouwen.

Alle slachtoffers waren tussen de 28 en 68 jaar oud en woonden in Örebro. De Zweedse politie heeft nog geen namen vrijgegeven. Wel is bekendgemaakt dat de slachtoffers verschillende nationaliteiten hadden. In de universiteitsstad wonen veel migranten.

De politie zegt nog geen bewijs te hebben gezien van een ideologisch motief bij de schutter, die dinsdag kort na het middaguur het vuur opende op een campus voor volwassenenonderwijs.

'Zorg goed voor mijn meisje'

In de Zweedse media doet een aantal nabestaanden en overlevenden hun verhaal. De 28-jarige Syriër Salim Iskef belde nog een keer zijn verloofde en moeder voordat hij werd gedood. "Zorg goed voor jezelf en voor mijn meisje", zei hij tegen zijn moeder.

In 2015 kwam Iskef met zijn moeder naar Zweden vanwege de oorlog in Syrië. Hij verloor zijn vader aan kanker en zorgde alleen voor zijn familie. "Salim begon met studeren en werkte ernaast. Hij ging graag naar de kerk en bracht graag tijd door met zijn familie en verloofde", vertelt Iskefs tante aan de krant Aftonbladet. Hij zou deze zomer gaan trouwen.

De 48-jarige Hossein verloor zijn verloofde Nieloofar tijdens de schietpartij. Hij stond uren buiten de school te wachten op informatie over zijn geliefde. "Ik kan me niet focussen, hoe kan het zo lang duren?", zegt hij tegen de krant Expressen. Er kwam veel kritiek op de Zweedse autoriteiten, die meer dan twee dagen deden over het identificeren van de slachtoffers.

Urenlang schuilen

De 28-jarige Andreas Sundling verschool zich urenlang in een klaslokaal voor de schutter. "Het was een bloedbad. Het was het ziekste wat ik ooit heb gezien", vertelt Sundling aan Expressen. Ook Hellen Werme heeft minstens twee uur met andere studenten onder tafels en ziekenhuisbedden, bedoeld voor training, geschuild. "We waren heel stil, want hij was dichtbij", zegt Werme (35) tegen The New York Times. "Ik kon zijn voetstappen horen, maar toen klonken de schoten steeds verder weg." De studenten bleven schuilen totdat ze de politie hoorden. "Toen ik ze zag, huilde ik tranen van geluk."

De Syrische ambassade in Stockholm bracht eerder al condoleances over aan twee Syrische families van wie een familielid was gedood. Ook het Bosnische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat een van de slachtoffers een Bosniër was.

Over de identiteit van de dader zegt de politie nog niets. In de Zweedse media gaat de naam Rickard Andersson rond. Hij zou werkloos zijn geweest en psychische problemen hebben gehad. De dader zou een oud-student van de school voor volwassenonderwijs zijn geweest.

Wapenvergunning

Andersson had een wapenvergunning. In reactie op de schietpartij heeft het Zweedse kabinet aangekondigd de wapenwetten strenger te willen maken, specifiek voor semi-automatische wapens.

Zo komt er een verbod aan op de AR-15, die geregeld in de VS is gebruikt bij mass shootings. Hoewel de autoriteiten nog niet hebben bevestigd welk wapen is gebruikt in Örebro, zegt de politie dat het verbieden van AR-15's een "preventieve maatregel" is.