Maguire en Zirkzee bezorgen United bekerwinst op Van Nistelrooijs Leicester

Na de goal van Zirkzee leek de wedstrijd klaar voor een verlenging, maar de winnende goal viel toch nog.

Het was Harry Maguire, eveneens regelmatig bekritiseerd door zijn eigen supporters, die het deed voor United. Uit een vrije trap van Bruno Fernandes kopte hij onberispelijk raak. Vanuit buitenspelpositie, dat wel, maar in deze fase van het toernooi is er nog geen VAR.

Zo blijft titelverdediger United actief in het FA Cup-toernooi en houdt het een reddingsboei om het seizoen nog wat kleur te geven. In de competitie valt er weinig eer meer te behalen, nu de club op een dertiende plaats staat en qua puntenaantal dichter bij een degradatieplaats dan een Champions League-plaats is.