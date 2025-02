Leuchter belangrijk voor PSG met goal en assists, slechte avond Nederlanders bij Wolfsburg

Romée Leuchter heeft een belangrijke rol gespeeld in de 4-0 zege van Paris Saint-Germain op Le Mans FC. De 24-jarige aanvalster was goed voor een goal en twee assists in de kwartfinale van de Franse beker.

PSG kwam al in de tweede minuut op voorsprong door een treffer van Jennifer Echegini. Bij de goals van Korbin Albert (minuut 14) en Onema Grace Geyoro (minuut 54) gaf Leuchter de assist. Zelf maakte ze in de 76ste minuut de 4-0.

Slechte dag Wolfsburg

In de Bundesliga kenden Lineth Beerensteyn, Caitlin Dijkstra en Lynn Wilms een slechte avond met Wolfsburg. De ploeg speelde met 0-0 gelijk tegen FC Köln, dat tiende staat met slechts zes punten.

Wolfsburg is gedeeld koploper, maar op zaterdag kunnen Eintracht Frankfurt en Bayern München weer uitlopen.