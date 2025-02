Twente toch in gevulde Grolsch Veste tegen Bodø: club vult Vak-P met jeugd

FC Twente speelt donderdag de eerste wedstrijd van de Europa League-tussenronde toch in een volle Grolsch Veste. De club kreeg woensdag van de UEFA te horen dat het enkele vakken leeg moest laten tijdens het duel met FK Bodø/Glimt, maar blijkt dat gedeelte wel te mogen vullen met jongeren.

De Europese voetbalbond strafte Twente omdat er tijdens de wedstrijd tegen Besiktas vuurwerk werd afgestoken door de aanhang in Vak-P. Enkele vakken moesten als gevolg daarvan gesloten blijven in de thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt. Ook moest Twente een boete van 35.000 euro betalen.

Uit de reglementen van de UEFA blijkt dat de club de vakken toch niet hoeft te sluiten als die volledig worden gevuld met jongeren. Twente gaat 2.500 tickets onder jeugd uit de regio verdelen.

Eerdere straf

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Twente is bestraft door de UEFA. De voetbalbond achtte bewezen dat tijdens het duel met Lazio in oktober racistische en discriminerende uitingen plaatsvonden in de richting van een speler van de Italiaanse club.

Naar aanleiding daarvan moest Twente in de thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis al meerdere vakken dichthouden op de tribune waar de fanatieke aanhang zich bevindt. Ook kreeg de club een boete van 83.125 euro.

Twente bereikte de tussenronde van het tweede Europese toernooi door op de slotdag van de competitiefase met 1-0 te winnen van Besiktas. Het was de eerste Europese thuiszege van de ploeg van trainer Joseph Oosting dit seizoen.

De tussenronde bestaat uit een tweeluik. Een week na de thuiswedstrijd van donderdag volgt het uitduel in Noorwegen. Als Twente de tussenronde overleeft, dan speelt het in de achtste finales tegen het Griekse Olympiakos Piraeus of Rangers uit Schotland.