Zwak Juventus wint dankzij Kolo Muani in topvorm en richt blik op duel met PSV

Juventus heeft in de Serie A met 2-1 gewonnen op bezoek bij Como. 'De Oude Dame' speelde geen goede wedstrijd, maar won dankzij twee goals van Randal Kolo Muani, de spits in topvorm.

Teun Koopmeiners speelde een kleurloze wedstrijd, afgezien van een zwak moment. Aan het einde van de eerste helft was het simpel balverlies van de Oranje-international dat een tegengoal inleidde. Hij werd kort na rust gewisseld.

Komende dinsdag speelt Juventus in de tussenronde van de Champions League tegen PSV. Het eerste duel van dat tweeluik is in Turijn.