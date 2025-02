Nillessen verbetert drie weken oud Nederlands record op 3.000 meter indoor

Stefan Nillessen heeft op de World Athletics Indoor Tour Gold in Karlsruhe het Nederlands record aangescherpt op de 3.000 meter indoor.

Met zijn winnende tijd van 7.37,10 dook de specialist op de middenafstanden 3,89 seconden onder de tijd die Mahadi Abdi Ali ruim drie weken geleden in Luxemburg liep. Mike Foppen, die het record vorige maand aan Abdi Ali had afgestaan, finishte in 7.38,20 vlak achter de Keniaan Mathew Kipchumba Kipsang als derde.

Ook Abdi Ali liep mee in Karlsruhe. Hij moest in 7.43,77 met de achtste plaats genoegen nemen.

Nillessen en Foppen liepen met hun tijden ook ruim onder de limiet voor de EK indoor begin maart in Apeldoorn. Abdi Ali had die limiet al behaald.

Brons voor Schilder

Bij het kogelstoten was er in Karlsruhe een derde plek voor Jessica Schilder, met een afstand van 19,72 meter. Jorinde van Klinken werd vijfde met een afstand van 18.89 meter, waarmee ze een centimeter onder de EK-limiet zat.