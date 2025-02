Bayern vergroot gat op achtervolger Leverkusen met zege op Werder Bremen

Bayern München heeft de koppositie in de Bundesliga verstevigd. In de Allianz Arena werd Werder Bremen met 3-0 verslagen, al ging het niet per se makkelijk voor de ploeg van trainer Vincent Kompany.

Het gat naar achtervolger Bayer Leverkusen is nu negen punten. Leverkusen speelt morgen een uitwedstrijd in Wolfsburg, dat tiende staat in de competitie.

Penalty

Het lukte 'Der Rekordmeister' lange tijd niet om de mogelijkheden om te zetten in een treffer. Een strafschop in de 54ste minuut is wat Bayern nodig had om op voorsprong te komen. Anthony Jung probeerde te voorkomen dat Harry Kane in de zestien zou schieten, maar via het hoofd van Kane viel de bal tegen de arm van Jung aan. Veel kon de verdediger er niet aan doen, maar de gegeven strafschop bleef staan en Kane schoot de bal in de hoek.

In minuut 83 ontsnapte Leroy Sané aan de aandacht van de voltallige verdediging van Bremen, en tekende hij voor de 2-0 uit een voorzet van Konrad Laimer.

Het was niet de avond van Jung, want in de blessuretijd haalde hij Jamal Musiala neer, waardoor de bal opnieuw op de stip ging. Kane schoot wederom raak.