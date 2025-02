Volendam verliest voor tweede keer op rij in eerste divisie: ADO te sterk in topper

Het duel tussen Volendam en ADO begon ruim twintig minuten later dan gepland, omdat een aanzienlijk deel van de meegereisde ADO-aanhang om 20.00 uur nog niet in het stadion zat.

Luka Reischl brak de wedstrijd vlak na rust open door de bal snoeihard met een volley in de bovenhoek te jagen. De 20-jarige Oostenrijker profiteerde van een slecht uitverdedigde vrije trap.

Ook de tweede treffer van de bezoekers viel uit een standaardsituatie, ditmaal uit een hoekschop. Het was Lee Bonis die ADO van dichtbij naar 0-2 kopte.

Acht minuten later maakte Henk Veerman de aansluitingstreffer namens Volendam, dat in de slotfase met een man meer speelde nadat ADO-verdediger Matteo Waem zijn tweede gele kaart had ontvangen. Ondanks tien minuten aan blessuretijd viel de gelijkmaker niet.

Den Bosch verliest

Den Bosch zat in Doetinchem geen moment echt in de wedstrijd en kwam na 71 minuten op achterstand. De Graafschap-aanvoerder Jeffry Fortes werd bij een corner over het hoofd gezien door de Brabantse defensie en kon de enige treffer van de wedstrijd vrijuit binnenkoppen.